Le taux de change du Dinar a continué de faire preuve de résilience face aux principales devises durant l’année en cours. Sur l’ensemble des neuf premiers mois de 2024, le taux de change du dinar s’est déprécié de 0,6% face à l’Euro et ce, contre une dépréciation de 3,2% un an auparavant, indique la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Vis-à-vis du Dollar américain, le dinar s’est déprécié de 0,3%, contre une dépréciation de 1,1% un an auparavant, précise la BCT dans une note intitulée “Evolutions économiques et monétaire et perspectives de l’inflation”.

En termes effectifs, le taux de change nominal du Dinar a enregistré une dépréciation de 0,5%, en moyenne, durant les neuf premiers mois de 2024, et ce, contre une dépréciation de 2,1% un an auparavant.

S’agissant du taux de change effectif réel , la tendance à l’appréciation, amorcée en 2023, s’est poursuivie durant l’année en cours dans un contexte de hausse du différentiel d’inflation avec les partenaires commerciaux. Il s’est apprécié de 3,7% (Glissement annuel), en moyenne, durant les huit premiers mois de 2024, et ce, contre une appréciation de 2% une année auparavant, favorisant ainsi l’atténuation des pressions, en provenance du taux change, sur la formation des prix et la poursuite de la détente graduelle de l’inflation.