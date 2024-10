Les préparatifs de l’organisation de la première session du Forum d’affaires entre la Tunisie et les pays nordiques sur l’économie durable, ont été au centre d’un entretien vendredi entre le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti et l’ambassadeur de Finlande en Tunisie, Teemu Sepponen.

La première session de ce groupement régional sera organisée fin novembre 2024 et comportera outre la Finlande, la Suède, le Danemark et la Norvège, selon un communiqué publié par le ministère.

La rencontre a été l’occasion de souligner le niveau distingué des relations de longue date entre les deux pays et la volonté commune de consolider et diversifier les domaines de coopération à travers l’exploration des opportunités de partenariat offertes dans certains secteurs tels que l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, l’innovation et la digitalisation, l’autonomisation et le leadership des femmes et des jeunes, l’agriculture et l’environnement, en perspective d’une échéance bilatérale prévue en 2025.

Dans le même contexte, le ministre a échangé avec l’Ambassadeur sur les voies et moyens permettant de renforcer davantage les relations commerciales et économiques bilatérales.