La Mise à jour économique MENA de la Banque mondiale met en lumière le paysage économique de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), en se concentrant sur les défis de croissance, les conflits géopolitiques et les perspectives macroéconomiques. Malgré une légère amélioration des prévisions de croissance du PIB pour 2024, d’importantes disparités persistent parmi les pays de la MENA. Le rapport souligne la nécessité de paix et de stabilité comme des préalables essentiels au développement économique durable.

Croissance économique et prévisions

En 2024, la croissance du PIB réel dans la région MENA devrait augmenter modestement à 2,2%, contre 1,8% en 2023. Cette hausse est principalement tirée par les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), où la croissance devrait s’améliorer de 0,5% à 1,9%.

En revanche, les importateurs de pétrole en développement connaîtront un ralentissement de la croissance, passant de 3,2% en 2023 à 2,1% en 2024. De même, les pays exportateurs de pétrole hors CCG devraient voir leur croissance diminuer de 3,2% à 2,7%.

Le rapport note que l’incertitude dans la région est considérablement plus élevée que dans d’autres marchés émergents, exacerbée par les tensions géopolitiques et les conflits en cours.

Impact des conflits

Le rapport aborde les graves conséquences économiques du conflit en cours à Gaza, soulignant une contraction de 86% de l’économie de Gaza au cours du deuxième trimestre de 2024, ainsi qu’une baisse de 23% en Cisjordanie. Ces contractions sont largement attribuées aux mesures restrictives et à la baisse de la consommation domestique. L’Autorité palestinienne devrait faire face à un déficit de financement de 1,86 milliard de dollars en 2024, plus du double par rapport à l’année précédente.

La MENA a connu une augmentation dramatique de l’intensité des conflits depuis les années 1990, avec une augmentation significative tant de la fréquence des conflits que du nombre de victimes. Les coûts économiques de ces conflits dépassent les pertes immédiates, entraînant des défis à long terme pour le développement du capital humain, une insécurité alimentaire accrue et des perturbations dans les investissements.

Perspectives de croissance à long terme

Pour améliorer les perspectives de croissance, le rapport propose plusieurs stratégies, notamment l’amélioration de l’allocation des ressources humaines, la promotion de l’innovation et l’atténuation des écarts d’emploi entre les sexes.

Le taux de participation des femmes au marché du travail dans la région MENA est remarquablement bas à 19%, et réduire cet écart pourrait augmenter le revenu par habitant de 51%.

La Banque mondiale insiste sur l’importance d’un secteur public productif et souligne que de nombreux pays de la région disposent de secteurs publics étendus, qui ne se traduisent pas toujours par une amélioration des services publics.

Le rapport souligne également les avantages potentiels des technologies et de l’innovation à travers un commerce international renforcé. L’amélioration de la qualité et de la transparence des données est considérée comme un facteur clé pour faciliter le transfert de technologies et stimuler la productivité.

Conclusion

La région MENA se trouve à un moment crucial, face à des défis complexes qui nécessitent des stratégies repensées et une action collective. Le rapport souligne que, bien que les perspectives de croissance économique demeurent limitées, des opportunités significatives d’avancement existent grâce à des réformes et à des investissements dans le capital humain.

La nécessité de paix et de stabilité est primordiale, car les conflits continuent d’entraver le développement économique et le bien-être général de la population de la région.

Recommandations