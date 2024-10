Le projet de Loi de Finances 2025 (PLF 2025) prévoit des mesures visant à contribuer au développement du transport électrique et encourager l’utilisation des voitures basées sur les énergies alternatives.

En effet, l’article 32 stipule une réduction de la TVA à 7% et l’exonération des voitures de tourisme et des véhicules utilitaires multifonctions d’un moteur électrique et d’un moteur thermique pouvant être rechargés avec un appareil externe, selon le projet de la loi de Finances dont une copie est parvenue à l’Agence TAP.

Il s’agit également de la réduction des droits de douane qui passent de 43% à 10% et de la TVA de 19 à 7% pour ce qui est des appareils de recharge pour véhicules et vélos électriques importés, jusqu’au 31 décembre 2027.

A rappeler, le secteur des transports en Tunisie occupe la première place en termes de consommation d’énergie avec un tiers environ de la consommation d’énergie finale et plus de 50% de la consommation des produits pétroliers.

Il occupe, également, la deuxième place en termes d’émission de gaz à effet de serre avec plus de 25% des émissions.

La Tunisie envisage d’atteindre 50000 voitures, 5000 bornes de recharges et 50MW de puissance installée en 2030, contre respectivement 500 voitures, 500 bornes et 5MW, en 2025, avait indiqué le Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME), Fathi Hanchi lors d’un atelier de travail sur la promotion de la mobilité électrique.