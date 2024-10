Des responsables de quatre grandes agences de presse mondiales, à savoir Xinhua, Reuters, Associated Press et l’Agence France-Presse (AFP), se sont réunis ce samedi à Pékin pour discuter de l’évolution des médias à l’ère de l’intelligence artificielle.

Ces quatre agences ont établi un mécanisme de dialogue et de coopération de haut niveau en décembre 2023, lorsque leurs dirigeants se sont rencontrés pour la première fois afin d’engager ce type de discussions.

Fu Hua, président de l’agence de presse Xinhua, a déclaré que “le développement rapide de la technologie de l’intelligence artificielle a un impact considérable sur le développement économique et social mondial, ainsi que sur le progrès de la civilisation humaine.” Il a ajouté que l’intelligence artificielle redéfinit la production et la diffusion des informations.

Fu a souligné que bien que la technologie de l’intelligence artificielle améliore la qualité, l’efficacité et la productivité dans la production de nouvelles, elle accroît également le risque de diffusion de fausses informations à travers des images et vidéos générées par l’IA, ce qui pose des défis pour l’avenir des médias.

Il a proposé que les quatre agences adoptent les changements technologiques tout en respectant les valeurs journalistiques et en luttant contre la désinformation, tout en renforçant la communication et la coopération pour favoriser un développement commun.

Fu a ajouté : “Les grandes agences de presse mondiales doivent assumer ensemble la responsabilité de maintenir une éthique journalistique, en veillant à ce que leurs rapports soient précis, impartiaux, fiables et crédibles.”

Des responsables de Reuters, Associated Press et l’AFP ont confirmé que les agences de presse doivent exploiter activement l’intelligence artificielle pour améliorer le journalisme, tout en mettant en place des garde-fous pour limiter les risques, et que les médias doivent se conformer aux normes journalistiques afin de fournir des informations fiables, précises et objectives au public.

Les quatre agences de presse mondiales ont convenu de poursuivre la communication et l’échange d’expériences sur les sujets liés à cette évolution.