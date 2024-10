Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a fait part de son estime et considération à la Banque européenne d’investissement (BEI) pour son soutien aux structures et institutions nationales face aux défis sociaux et économiques.

C’était en recevant, mardi, au siège du département, le représentant régional de la BEI pour la Tunisie et l’Algérie, Jean-Luc Révereault.

Le ministre des Affaires étrangères a saisi l’occasion pour mettre en valeur cet appui, citant en exemple le financement et la mise en œuvre de programmes et projets dans des domaines prioritaires, tels que le transport, l’éducation et l’infrastructure, lit-on dans un communiqué.

Pour sa part, le représentant régional de la BEI a souligné l’importance qu’accorde cette institution européenne au partenariat stratégique avec la Tunisie et son aspiration à donner un nouvel élan à la coopération entre les deux parties à travers le financement de projets de développement dans les domaines vitaux évoqués.

La réunion a été aussi l’occasion pour le représentant européen de féliciter le ministre des Affaires étrangères à l’occasion de sa nomination à la tête de la diplomatie tunisienne.