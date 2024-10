Une vingtaine d’opérateurs économiques de plusieurs secteurs d’activités auront l’occasion de participer, du 04 au 07 décembre 2024, à une mission économique multisectorielle à Varsovie en Pologne, à l’initiative de la section internationale de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie « CONECT International » et du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Cette mission s’adresse, selon un communiqué du CEPEX publié mercredi, aux PME/PMI en quête de développement international notamment, vers les marchés des Pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO). Les entreprises sélectionnées auront l’occasion de rencontrer en un même lieu pendant deux jours des dirigeants et des décideurs d’entreprises polonaises, pour d’éventuels partenariats.

Cette mission couvre les secteurs agricole et agro-alimentaire, les services et les TIC, les industries pharmaceutique et cosmétique, les industries mécanique et électrique, le textile et le tourisme.

Au programme, un forum économique tuniso-polonais (5 décembre 2024), des rencontres de networking avec les opérateurs polonais (5 décembre 2024) et des visites de salons professionnels (6 décembre 2024).