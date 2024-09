Le directeur général de Monétique Tunisie, Bilel Dernaoui, a annoncé, ce lundi 30 septembre 2024 sur les ondes d’ExpressFM, que plusieurs initiatives européennes en matière de paiements électroniques attirent l’attention, soulignant l’importance croissante de ce secteur en Tunisie dans le cadre de la stratégie nationale.

Il a affirmé lors de son intervention que les paiements électroniques gagnent de plus en plus en popularité en Tunisie. Le nombre d’opérations par carte a bondi de 77% au cours du premier semestre 2024, avec une nette préférence pour les paiements à distance. Cette tendance est encouragée par de nouvelles initiatives comme SoftPOS et Payfac, qui simplifient les transactions pour les commerçants et les consommateurs.

L’État joue également un rôle crucial dans cette transition vers le numérique, en soutenant la numérisation des services publics et en mettant en place un nouveau cadre législatif pour encadrer les paiements électroniques. L’objectif est clair : encourager les Tunisiens à adopter les paiements sans contact et réduire progressivement l’utilisation des chèques.