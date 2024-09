Un groupe international de renom spécialisé dans la fabrication de composants automobiles implanté, au Parc d’Activités Économiques de Bizerte, projette de renforcer ses investissements pour atteindre une enveloppe globale de 300 millions de dinars, ce qui permettra de créer 3000 emplois d’ici 2028, a annoncé, mardi, l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA).

“Pariant sur la disponibilité et la qualification des compétences tunisiennes et convaincu par les conditions et l’écosystème favorables à l’investissement, ce groupe a choisi, il y a un an, la Tunisie, pour y développer deux activités de fabrication de composants automobiles complexes, intégrant des technologies de pointe”, indique la TIA, sans toutefois, vouloir dévoiler l’identité de ce groupe.

Selon la TIA, la concrétisation de cet investissement reflète le dynamisme et l’attractivité de la Tunisie en tant que hub de production de composants automobiles pour le marché international.