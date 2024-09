Le chef du gouvernement Kamel Maddouri a présidé, samedi, au Palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint (CMR) consacré à l’examen d’un projet de décret fixant des dispositions spécifiques liées à la réalisation des grands projets publics à caractère stratégique.

Lors de la réunion, les principales dispositions du projet de décret ont été abordées, notamment l’adoption de procédures et mesures spécifiques liés à la réalisation de grands projets stratégiques dans des secteurs de développement prioritaires, en particulier les procédures relatives au pilotage, suivi et réalisation ainsi que les modalités de conclusion des contrats.

Il s’agit également des mesures visant à accélérer la mise en œuvre des projets bloqués, lit-on dans un communiqué publié par la Présidence du gouvernement.

Le Chef du gouvernement a souligné que le projet de décret s’inscrit dans le cadre d’une série de réformes menées par le gouvernement, en particulier celles liées au renforcement et l’amélioration du climat des affaires.

Dans le même contexte, il a ajouté que les efforts sont axés sur la mise en place d’un certain nombre de mesures d’accompagnement et procédures pour assister les opérateurs traitant avec les structures publiques dans le cadre de la réalisation des projets.

Il a rappelé que ce conseil se tient en application des instructions du président de la République, Kaïs Saïed, concernant la révision de tous les textes législatifs et mesures qui entravent la réalisation des projets publics et privés, rappelant que les marchés publics représentent un levier stratégique pour atteindre le développement économique et social, et que la stimulation de l’investissement public constitue une condition préalable à la relance économique.