Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, a reçu, lundi, au Palais du Bardo, une délégation émiratie conduite par Mohamed Ahmed al-Yamahi, membre du Conseil national de la fédération des Emirats arabes unis et candidat à la présidence du Parlement arabe.

Selon l’ARP, les membres de la délégation émiratie ont rappelé les liens solides de coopération qui unissent les deux peuples frères et souligné l’importance de la coopération tuniso-émiratie qui, ont-ils dit, ne cesse de se développer dans divers domaines.

La délégation émiratie a, en outre, affirmé la détermination à consolider la coopération parlementaire au service des intérêts communs, en multipliant les échanges de visites et de rencontres entre parlementaires dans le cadre des groupes parlementaires d’amitié.

Les membres de la délégation ont, également, souligné l’importance de la coordination et de la concertation entre les parlementaires tunisiens et émiratis, notamment lors des réunions du Parlement arabe, formulant l’espoir de voir le Parlement tunisien soutenir la candidature de Mohamed Ahmed al-Yamahi à la présidence du Parlement arabe.

Pour sa part, le président de l’ARP s’est félicité des relations historiques et solides qui unissent la Tunisie et les Emirats arabes unis, relevant les efforts déployés notamment en vue de renforcer la coopération bilatérale dans divers secteurs et d’encourager les investissements émiratis en Tunisie.

Bouderbala a, dans ce sens, souligné la volonté commune de développer les relations entre l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national de la Fédération des Emirats arabes unis, insistant sur l’importance du rôle des groupes d’amitié dans la réalisation de ces objectifs.

Il a, par ailleurs, souligné la nécessité d’une coordination efficace des positions entre les différents parlements arabes lors des manifestations et rencontres régionales et internationales.

Bouderbala a réaffirmé la volonté de l’Assemblée des représentants du peuple de s’engager activement au sein du Parlement arabe, eu égard au rôle important du Parlement arabe comme levier favorisant la consolidation de l’action arabe commune et la réalisation de l’intégration économique et de la solidarité sociale.

Il a, également, souligné l’importance de la contribution de la diplomatie parlementaire dans la défense des causes arabes.