Les déséquilibres macroéconomiques de part et d’autre du Pacifique sont la principale cause de l’important déséquilibre de la balance commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, a estimé jeudi le Fonds monétaire international (FMI), qui invite les deux pays à agir sur la demande interne pour la rééquilibrer.

Pour l’institution de Bretton Woods, si la Chine dispose d’une balance commerciale à ce point excédentaire, c’est avant tout du fait de la faiblesse de sa demande intérieure, qui réduit les importations, mais aussi de la demande internationale qui reste forte, notamment aux Etats-Unis, ce qui pousse les exportations chinoises à la hausse.

Implicitement, le FMI estime que la surcapacité de l’économie chinoise et les subventions mises en place pour augmenter la production ne sont pas les premières causes de ce déséquilibre de la balance commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales.

Notamment sous l’effet de l’explosion de la bulle immobilière en Chine, la consommation est restée réduite car “le taux d’économie des foyers a progressé et les investissements se sont contractés”, estiment le chef économiste du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, et Ceyla Pazarbasioglu, directrice du département politiques et stratégie.

“Alors que la demande intérieure en Chine s’affaiblissait, la demande mondiale a été renforcée par l’utilisation de l’épargne, en particulier aux Etats-Unis, où le déficit commercial a sensiblement progressé par rapport à la période avant la pandémie, et le taux d’épargne a été réduit de moitié”, ont détaillé les deux responsables dans un article de blog.

Alors que la consommation en Chine ralentissait, elle s’est au contraire maintenue à des niveaux élevés aux Etats-Unis, portée par l’épargne accumulée par les foyers durant la pandémie de Convid-19, mais aussi par la bonne tenue du marché de l’emploi et la hausse des salaires, qui ont en partie compensé la poussée de l’inflation ces deux dernières années.

C’est en particulier grâce à la consommation que l’économie américaine s’est très bien tenue ces deux dernières années, dépassant largement les attentes, mais les foyers américains ont largement puisé dans leur épargne et les signes de ralentissement économiques se multiplient désormais.

Le gouvernement américain et plusieurs gouvernements en Europe ont dénoncé à plusieurs reprises la surcapacité industrielle de la Chine, accusant Pékin de soutenir ses entreprises à maintenir un niveau de production supérieur à ses besoins, notamment via des subventions, au risque d’affaiblir leurs propres industries.

Cela concerne en particulier certains secteurs, tels que les panneaux solaires, les batteries ou les véhicules électriques notamment.