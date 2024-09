Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu, mardi au Caire, avec le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit, en marge de sa participation à la 162e session ordinaire du conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau ministériel.

La réunion a porté sur les questions, points et sujets inscrits à l’ordre du jour de la session dont principalement la cause palestinienne, les relations de la Tunisie avec la Ligue arabe et le rôle de la Tunisie dans le soutien et le développement de l’action arabe commune, indique le département des Affaires étrangères.

Mohamed Ali Nafti préside la délégation tunisienne aux travaux de la 162e session ordinaire du conseil de la Ligue des états arabes au niveau ministériel.