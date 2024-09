Le Musée du Bardo de Tunis accueillera, du 24 septembre 2024 au 12 janvier 2025, l’exposition “Salammbô. De Flaubert à Carthage”, après avoir été présentée au Musée des Beaux-Arts de Rouen en 2021 et au Mucem de Marseille en 2022. Organisée en collaboration avec l’Institut National du Patrimoine (INP) de Tunisie et des institutions françaises comme le Mucem et la Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie, cette exposition met en lumière l’influence du roman “Salammbô” de Gustave Flaubert, publié en 1862, sur la culture et l’art, tout en mettant en avant des chefs-d’œuvre issus de collections tunisiennes et françaises.

L’exposition rassemble plus de 50 œuvres provenant de diverses institutions, telles que le musée national du Bardo, le musée de Carthage, le musée d’Orsay et la Bibliothèque nationale de France. Elle est sous la direction de Sylvain Amic, conservateur général du patrimoine et président des musées d’Orsay et de l’Orangerie, et d’Imed Ben Jerbania, maître de recherche à l’INP. La coordination est assurée par des experts tunisiens et français, dont Haythem Abidi, conservateur à l’INP, et Jamel Hajji, directeur du Musée du Bardo.

“Salammbô” plonge ses lecteurs dans l’univers épique de Carthage, une cité antique où se mêlent passions humaines et grandeur historique. À travers cette exposition, les visiteurs pourront explorer la résonance culturelle et artistique de ce roman, en découvrant des trésors archéologiques et des œuvres d’art exceptionnelles. Cette exposition propose également une réflexion sur les enjeux contemporains, en abordant des thèmes tels que les échanges culturels, les relations humaines complexes et la relation de l’homme avec la nature.

En intégrant divers arts – peinture, sculpture, photographie, cinéma et archéologie – l’exposition montre l’actualité de l’œuvre de Flaubert et souligne les liens culturels entre les deux rives de la Méditerranée. Une riche programmation culturelle accompagne l’exposition, incluant des concerts, des lectures musicales, des ateliers créatifs et des conférences.

Le programme détaillé sera prochainement dévoilé.