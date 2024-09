Michel Barnier, né le 9 janvier 1951 à La Tronche (Isère), est un homme politique français, nommé Premier ministre le 5 septembre 2024 par Emmanuel Macron. Son engagement en politique débute en 1973 au sein des partis gaullistes successifs (UDR, RPR, UMP, LR), où il se distingue en tant que député dès 1978.

Tout au long de sa carrière, Barnier a occupé plusieurs postes ministériels, notamment à l’Environnement, aux Affaires européennes, aux Affaires étrangères, et à l’Agriculture. Il a également exercé à l’échelle européenne en tant que commissaire européen, d’abord à la Politique régionale, puis au Marché intérieur et aux Services financiers. Entre 2016 et 2020, il est nommé négociateur en chef pour l’Union européenne lors des négociations du Brexit, jouant un rôle central dans ce processus historique.

En 2021, il se présente à la primaire des Républicains pour l’élection présidentielle de 2022, où il termine troisième.

Sur le plan personnel, Michel Barnier est issu d’une famille savoyarde. Son père était un industriel et sa mère, une militante catholique. Il est marié à Isabelle Altmayer, avec qui il a trois enfants, dont Nicolas Barnier, engagé en politique.

Barnier a également été un acteur clé dans l’organisation des Jeux olympiques d’Albertville en 1992, marquant sa carrière régionale. En tant que plus jeune conseiller général à 22 ans et plus jeune député à 27 ans, il a gravi les échelons du pouvoir avec constance.

