Les pluies enregistrées au cours des dernières 24 heures en Tunisie ont concerné plusieurs gouvernorats avec des quantités variables, selon un bulletin de l’Institut national de la météorologie (INM). Dans le gouvernorat de Zaghouan, les précipitations les plus importantes ont été relevées à Barrage El Kebir avec 21 mm, suivies de Saouaf (20 mm) et de Barrage Oued Ermal (15 mm).

Dans le gouvernorat de Monastir, Zéramdine a enregistré la quantité la plus élevée avec 32 mm, suivi de Jemmal et Motamar (25 mm), et d’autres régions comme Ksar Hellal (24 mm) et Sahline (23 mm). Au gouvernorat de Mahdia, Ouled Chamekh a été la région la plus arrosée avec 18 mm. À Sousse, Bouficha a relevé 32 mm, Msaken 16 mm et Enfidha 7 mm.

Dans le gouvernorat de Kairouan, les pluies ont varié d’une région à l’autre, Chebika ayant enregistré 24 mm et Menzel Mhiri 20 mm. Des précipitations importantes ont également été relevées à El Houareb (14 mm) et à Haffouz (8 mm). À Sidi Bouzid, Ouled Haffouz a reçu 17 mm de pluie, tandis que d’autres régions comme Bir El Haffey ont enregistré 8 mm.

Les régions de Béjà et Jendouba ont également été arrosées, avec des pics de 20 mm à Medjez el-Bab et de 16 mm à Jendouba. À Ben Arous, les précipitations ont atteint 28 mm à Mhamdia, 20 mm à Boumhel et 18 mm à Hammam Lif.

Dans la capitale, Tunis Carthage a relevé 11 mm, tandis que d’autres villes comme Sidi Bousaïd ont enregistré des quantités plus modestes (2 mm). L’Ariana a enregistré 16 mm dans la ville principale, tandis que les précipitations ont été plus faibles à Raoued et Chorfech (2 mm chacune).

Dans les gouvernorats de la Manouba et de Nabeul, les quantités ont également été modestes, avec 14 mm à la Manouba et 9 mm à Nabeul. D’autres régions comme Siliana et Kasserine ont enregistré des précipitations plus faibles, oscillant entre 2 mm et 6 mm. Enfin, au Kef, les précipitations ont varié de 25 mm à Oued Mellègue à 6 mm dans des zones comme Jérissa et Tajerouine.