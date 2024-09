Le président chinois Xi Jinping a promis jeudi 51 milliards de dollars de financements nouveaux pour l’Afrique, de soutenir une trentaine de projets d’infrastructures à travers le continent et d’y créer au moins un million d’emplois.

Au cours d’un discours prononcé lors du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), organisé à Pékin, le dirigeant chinois a promis aux délégations de plus de cinquante pays d’Afrique que la deuxième économie mondiale faciliterait unilatéralement l’accès du commerce africain à son marché rapporte l’agence de presse Reuters.

Le Focac permet à la Chine et à l’Afrique de convenir d’un programme sur trois ans pour leurs relations.

Xi Jinping a déclaré lors de la cérémonie d’ouverture du forum que Pékin était prêt à lancer trente projets d’énergie propre en Afrique et de soutenir également les objectifs du continent en matière d’énergie atomique, afin de contribuer à remédier à un déficit d’énergie nuisant de longue date à l’industrialisation de l’Afrique.

La Chine est aussi disposée à mener trente projets de connectivité des infrastructures en Afrique et de mettre en place un réseau bilatéral via des connexions terre-mer et un développement coordonné, a ajouté le dirigeant.

“Nous sommes prêts à aider au développement de la Zone de libre-échange du continent africain et à approfondir la coopération logistique et financière au bénéfice du développement transrégional en Afrique”, a dit Xi Jinping.