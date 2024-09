Dans son rapport sur les perspectives économiques en Afrique pour 2024, la Banque africaine de développement (BAD), a publié des données intéressante sur la répartition du chômage en Tunisie.

On y lit notamment : « Au quatrième trimestre 2023, le chômage s’élevait à 16,4 % touchant particulièrement les jeunes de 15 à 24 ans (40,9 %), les diplômés de l’enseignement supé¬rieur (23,2 %), les femmes (22,2 %), et les régions intérieures. Le taux de pauvreté, de 15,3 % à l’échelle nationale, est plus élevé dans les zones rurales (26 %) que dans les grands centres urbains (6,3 %) »

