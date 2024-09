Le Tunisia-Africa Business Council (TABC) organise une mission économique multisectorielle au Gabon du 18 au 21 novembre 2024. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une volonté de renforcer les liens économiques entre la Tunisie et l’un des pays les plus dynamiques d’Afrique centrale.

Le Gabon connaît depuis quelques mois une croissance économique exponentielle, portée par une vision gouvernementale ambitieuse. Le pays souhaite diversifier son économie, traditionnellement axée sur les ressources naturelles, en misant sur des secteurs à fort potentiel tels que l’agriculture, l’agro-industrie, le tourisme, les services (technologie, éducation, finance, santé) et l’amélioration des infrastructures.

Ces réformes profondes, couplées à un climat des affaires en constante amélioration, font du Gabon une destination de choix pour les investisseurs étrangers. Le pays aspire à devenir un véritable hub économique en Afrique centrale, facilitant les échanges commerciaux et les investissements dans la région.

Cette mission économique tunisienne, organisée par le TABC, offre aux entreprises tunisiennes une opportunité unique de :

Découvrir les opportunités d’affaires dans des secteurs porteurs ;

Rencontrer des acteurs clés de l’économie gabonaise

Établir des partenariats stratégiques ;

S’implanter sur le marché gabonais.

(D’après communiqué)

A propos du Gabon

Le Gabon est un pays d’Afrique centrale riche en ressources naturelles, notamment le pétrole qui a longtemps constitué le pilier de son économie. Avec une population d’environ 2,3 millions d’habitants, le Gabon bénéficie d’un PIB par habitant parmi les plus élevés d’Afrique subsaharienne.

L’économie gabonaise, fortement dépendante du secteur pétrolier, a connu des fluctuations liées aux cours mondiaux de l’or noir. Face à cette vulnérabilité, le gouvernement a mis en place des stratégies de diversification économique, en misant sur des secteurs tels que l’agriculture, l’agro-industrie, le tourisme et les services. Ces efforts visent à réduire la dépendance aux hydrocarbures et à créer de nouvelles sources de revenus.

Sur le plan politique, le Gabon a connu une histoire marquée par une alternance au pouvoir relativement pacifique. Cependant, le pays a également fait face à des défis liés à la gestion des ressources naturelles, aux inégalités sociales et à la corruption. Les autorités gabonaises s’efforcent de renforcer les institutions démocratiques et de promouvoir la bonne gouvernance.

Le Gabon est un pays en pleine mutation, cherchant à concilier développement économique et préservation de son environnement. Les défis sont nombreux, mais les potentialités sont immenses. Le pays dispose d’un riche patrimoine naturel, d’une population jeune et dynamique, et d’une volonté politique de se moderniser.

Points clés à retenir :