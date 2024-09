La Tunisie connaîtra ce dimanche une journée marquée par une alternance de soleil et de nuages. Les régions ouest seront les plus touchées par des développements orageux locaux, accompagnés de précipitations. Quelques averses sont également prévues sur certaines régions de l’est.

Les températures seront en légère hausse par rapport à la veille. Les maximales varieront entre 31 et 36 degrés près des côtes et en altitude à l’ouest, et atteindront 37 à 41 degrés dans le reste du pays.

Le vent d’est soufflera relativement fort près des côtes nord et sera faible à modéré à l’intérieur des terres. L’après-midi, il pourrait atteindre des rafales de plus de 70 km/h près des côtes est, notamment lors des orages.

La mer sera agitée à Serrat et peu agitée à progressivement agitée sur le reste du littoral.