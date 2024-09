Le tribunal administratif tunisien a rejeté une demande de récusation déposée par l’ISIE (Instance Supérieure Indépendante pour les Élections) visant certains membres de la plénière. Cette demande a été formulée après que le tribunal ait rendu ses jugements concernant les recours déposés contre la liste préliminaire des candidats à l’élection présidentielle.

Les motifs invoqués par l’ISIE pour demander la récusation des juges ont été jugés “infondés et non sérieux” par le tribunal. Le président honoraire de l’Union des Magistrats Administratifs a souligné que ces accusations portaient atteinte à l’intégrité des juges et constituaient un délit. Il a rappelé que les décisions du tribunal étaient définitives et irrévocables.

Le tribunal administratif a défendu son indépendance et a affirmé que ses membres étaient compétents et impartiaux. La plénière, composée de 27 juges expérimentés, a pris ses décisions à la majorité.

L’ISIE publiera prochainement la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle, après avoir pris en compte les décisions du tribunal administratif.