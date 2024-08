Un an après sa disparition (22 octobre 2023), l’Académie Tunisienne des Sciences, des Lettres et des Arts, -Beit al Hikma- et la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT) rendent un hommage à la mémoire de la Professeure Mounira Chapoutot Remadi.

Cette collaboration se traduit dans le cadre d’un colloque international intitulé « Avant-gardisme et pluridisciplinarité dans la recherche scientifique » qui se tiendra les 25 et 26 Octobre 2024. L’objectif du colloque est d’aborder ce thème fédérateur en hommage à Feue Mounira Chapoutot Remadi, s’inscrivant dans l’esprit qui l’a caractérisée : savoir, érudition, transmission constituant autant de qualités de cette académicienne de grande culture et d’expression libre, informe Beit al-Hikma

Ayant joué un rôle précurseur dans son domaine -l’histoire- en Tunisie et en Orient, elle s’est positionnée dans la pluridisciplinarité quant au choix de certains sujets de thèses de ses étudiants, pour adopter une posture transdisciplinaire à la fin de sa carrière en intégrant le groupe « Food Studies » qu’elle contribué à fonder à Beit al Hikma. Le long de sa carrière académique, Mounira Chapoutot a brillé par ses approches pluridisciplinaires, aussi bien dans ses recherches que dans son enseignement. Convaincue et décidée, elle a agi dans la discrétion et fait dans la subtilité. Aussi a-t-elle introduit les méthodes de l’anthropologie, de la géographie physique, de la démographie, sans oublier la psychologie et la médecine (à travers l’épidémiologie, la pharmacopée et la thérapeutique). C’est ainsi qu’elle a eu à encadrer des thèses et des mémoires sur l’histoire de la médecine et l’histoire des mathématiques.

L’historienne: Mounira Chapoutot Remadi portait sur le monde le regard de l’Historien ; elle reliait le présent au passé et se projetait dans le futur. Tout fait, tout événement prenait, avec elle, une profondeur historique et suscitait des spéculations prospectives. Elle fut l’une des premières à s’intéresser à l’anthropologie historique et au patrimoine matériel et immatériel. Appréhendant l’histoire non pas uniquement à travers les faits politiques mais dans toutes ses dimensions humaines y compris technologiques et scientifiques elle est considérée une historienne accomplie.

L’intellectuelle : Elle était une dame de grande culture. Interpellée par ce qui est nouveau, elle était d’une curiosité intellectuelle insatiable, transgressant les frontières entre les cultures et les disciplines et ouvrant des champs de recherche originaux et innovants. Avant-gardiste dans le choix des sujets qu’elle avait traités dans ses cours et ses recherches ou qu’elle avait proposés à ses élèves dans le cadre des mastères ou des doctorats, elle avait un esprit très ouvert sur les autres disciplines telles que la médecine, les mathématiques, les sciences fondamentales, les lettres et les arts. Elle était aussi très passionnée par les romans et faisait partie des jurys de prix littéraires de grande renommés. Elle a toujours encouragé l’échange, l’interaction et la coopération au-delà des frontières disciplinaires.

La pionnière : D’une longue carrière d’enseignante et de mentor ainsi que d’une expérience de bâtisseuse, Mounira Chapoutot Remadi partageait avec les pionniers qui ont construit l’université tunisienne, le sentiment d’être investie d’une responsabilité vis-à-vis des plus ceux qu’elle a contribué à former et des jeunes en général, avec le souci de préserver les acquis qu’elle a participé à concrétiser.