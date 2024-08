Les premiers vaccins contre le mpox devraient arriver ces prochains jours en République démocratique du Congo (RDC), a fait savoir vendredi le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Nous espérons que la première livraison aura lieu dans les prochains jours”, a déclaré M. Adhanom Ghebreyesus lors d’une conférence de presse à Genève, de retour de RDC.

“Une partie de la cargaison arrivera dans les prochains jours”, puis les livraisons iront “en augmentation”, a-t-il précisé, notant que la RDC étant le pays le plus touché par le nouveau variant, “la plus grande partie” des vaccins ira en RDC.

La recrudescence du mpox en Afrique, qui touche la RDC et d’autres pays du continent (notamment le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda), et l’apparition d’un nouveau variant (1b) ont poussé l’OMS à déclencher le 14 août son plus haut degré d’alerte sanitaire mondiale.

En dehors de la RDC, 258 cas de clade 1b ont été confirmés au Burundi, 4 au Rwanda, 4 en Ouganda, 2 au Kenya, 1 en Suède et 1 en Thaïlande, selon l’OMS.

Le mpox, appelé auparavant variole du singe, est une maladie virale qui se propage de l’animal à l’Homme mais se transmet aussi entre humains, provoquant fièvre, douleurs musculaires et lésions cutanées.