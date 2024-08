Un programme d’appui destiné aux entreprises industrielles opérant dans les secteurs du textile, de l’agroalimentaire et de la chimie a été lancé, vendredi, par l’agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ), dans le cadre du “projet Croissance Qualitative pour l’Emploi” (CQE).

Ce programme vise à aider les entreprises à comptabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre. Il offre un accompagnement pour élaborer l’empreinte carbone de leurs entreprises ou celle de l’un de leurs produits, se conformer aux exigences internationales sur la comptabilité des GES et s’ouvrir aux marchés européens.

Les entreprises intéressées peuvent postuler via ce lien : httpss://buff.ly/3MmrRYZ avant le 23 septembre 2024.

Lancé en février 2022, le projet Croissance Qualitative pour l’Emploi vise à soutenir la transition vers une industrie innovante, résiliente et inclusive pour des emplois de qualité, à travers l’amélioration du cadre juridique et institutionnel afin d’accroître la durabilité écologique, la capacité d’innovation et la capacité d’exportation de l’industrie ainsi qu’à travers l’intensification de la coopération entre les entreprises et les prestataires de services afin de promouvoir l’innovation et la durabilité écologique dans les secteurs prioritaires.

Il a aussi pour objectifs de renforcer la capacité des entreprises et des institutions d’appui concernées à intégrer les chaînes d’approvisionnement et à promouvoir les capacités d’exportation des entreprises et d’accroitre leurs capacités d’adaptation à l’évolution des conditions du marché.

Il est financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement et l’Union européenne en Tunisie et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le ministère de l’Industrie.