La commission technique de planification et de prospection dans le secteur de l’eau, relevant de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), a appelé a engager un dialogue entre l’organisation et le ministère de l’Agriculture, dans les plus brefs délais, afin d’identifier des solutions urgentes, pour assurer une meilleure gestion des ressources disponibles en eau d’une manière juste et équitable et garantir la durabilité du secteur agricole, face aux changements climatiques, ainsi que protéger la sécurité alimentaire.

La commission a examiné au cours de la réunion, mercredi, la situation hydrique et son impact négatif sur l’agriculture tunisienne suite aux années successives de sécheresse et l’absence d’alternatives pour réduire les effets du changement climatique sur les systèmes de production, a indiqué l’UTAP dans un communiqué.

La commission a considéré que le taux important (50%) de perte des eaux d’irrigation, la régression record des réserves en eau dans les barrages à cause des résidus et du manque de maintenance, sont les principaux facteurs du gaspillage des ressources en eau.

La commission a également mis en garde contre la complexité des procédures administratives, au niveau de l’attribution des permis de forage des puits après la finalisation des démarches techniques, représentant une des entraves à la durabilité de la production agricole et à la préservation des cultures qui ne peuvent pas résister face à la rareté de l’eau.