Né le 1er janvier 1961 à Tunis, Mustapha Ferjani, nommé hier ministre de la Santé, occupait le poste de chef du service d’anesthésie et de réanimation à l’hôpital militaire de Tunis et était à la tête du Comité de lutte contre les infections nosocomiales au sein du même hôpital. Le 21 août en cours, le général de division Médecin Mustapha Ferjani a été promu au grade de général de corps d’armée Médecin.

En août 2022, il a été nommé ministre conseiller auprès du président de la République.

Mustapha Ferjani a obtenu son diplôme de médecin de la Faculté de médecine de Tunis en 1987, et est professeur hospitalo-universitaire en médecine, spécialisé en anesthésie et réanimation à la Faculté de médecine de Tunis depuis octobre 2002.

Il a fondé et présidé le Comité de lutte contre la résistance aux antimicrobiens depuis 2015, et a dirigé l’unité de recherche sur les dysfonctionnements cardiaques lors du choc septique.

Mustapha Ferjani, professeur universitaire en médecine, est le fondateur et coordinateur du certificat d’études complémentaires en exploration hémodynamiques par ultrason en anesthésie, réanimation et médecine d’urgence depuis 2005, ainsi que du certificat d’études complémentaires en anesthésie et analgésie locorégionale échoguidée à la Faculté de médecine de Tunis, en coordination avec les facultés de médecine françaises. Il est également président du Collège national d’anesthésie et réanimation depuis 2018.

Il a eu son diplôme de l’Institut de défense nationale en 2013.

Il a publié de nombreux travaux scientifiques dans des revues spécialisées tunisiennes et étrangères, et a écrit ou contribué à la rédaction de sept ouvrages scientifiques.

Mustapha Ferjani a fait ses études primaires à l’école Nahj Kotteb Louzir à Tunis et ses études secondaires au lycée Sadiki de Tunis.

Il est marié et père de trois enfants.