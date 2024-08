Née le 5 octobre 1989 à Gafsa (ville du sud-ouest tunisien), Raoua Tlili, athlète handisport, est aujourd’hui, la reine incontestée du lancer du poids et du disque, et « la grande favorite » dans sa catégorie (F41) lors des jeux paralympiques de Paris (28 août-8 septembre).

Légende vivante du para-athlétisme à la faveur d’un palmarès impressionnant (6 fois championne olympique et 9 fois championne du monde), la doyenne de l’équipe de Tunisie handisport fêtera sa cinquième participation aux jeux paralympiques et ne compte, nullement, céder sa couronne.

La Tunisienne avait déjà annoncé la couleur, aux derniers championnats du monde de Kobe (17-25 mai 2024) en décrochant un cinquième titre au lancer du poids, battant largement l’Ouzbeke Kubaro Khakimova (9,83 m) et la Colombienne Mayerli Buitrago (9,62 m), avec un lancer à 10.15m.

Raoua Tlili était pourtant loin de son record à 10,55 m établi lors des Jeux de Tokyo en août 2021. La para-athlète accusait, par ailleurs, le coup en perdant la finale du lancer du disque, affichant clairement son mécontentement vis-à-vis de sa performance (médaille d’argent).

« Passer d’une 7e place au tableau des médailles acquise aux mondiaux de Paris 2023 à une 11e place à l’issue de l’édition de Kobe a touché profondément les éléments de la sélection nationale, moi y compris », a-t-elle lancé.

A Paris, l’athlète de 34 ans, affirme qu’au-delà des performances athlétiques, elle ainsi que les autres cadres de la sélection comme Walid Ktila ont un rôle important à jouer en termes d’encadrement et de motivation de la nouvelle génération de para-athlètes tunisiens qui ambitionnent d’embrasser une belle carrière aux plans continental et international.

Ce rôle, qui lui tient à cœur, ne l’empêchera pas de continuer à écrire sa success story entamée il y a 18 ans. En effet, à l’âge de 16 ans en participant aux championnats du monde d’athlétisme handisport 2006 à Assen, elle avait déjà brillé avec une médaille de bronze conquise en lancer du poids. Toutes les breloques qui s’en suivaient dans la discipline, étaient d’or pour Tlili.

A Pékin, pour ses tous premiers jeux paralympiques, elle rafle l’or et établit un nouveau record paralympique. Depuis, impliquée dans toutes les épreuves du lancer de poids et de disque, elle a enchaîné les performances au fil des para-olympiades. Son bilan est fort honorable avec huit médailles, six en or et deux d’argent.

Raoua Tlili, désormais engagée dans un ultime stage, à Evreux, avant de rallier Paris, visera à nouveau l’or pour ce qui pourrait être sa dernière participation aux olympiades.

Une échéance qu’elle envisage avec toujours autant d’enthousiasme, d’ambition et de détermination à hisser haut le drapeau national.