La ministre de l’Équipement et de l’Habitat, chargée de la gestion du département du Transport, Sarah Zaafarani Zenzri, a présidé, vendredi, une séance de travail consacrée à l’étude des moyens permettant de renforcer la flotte de bus de la Société des Transports de Tunis (Transtu), et d’évaluer l’état d’avancement de la réalisation des mesures prises en vue d’améliorer l’offre de transport public collectif, notamment le transport urbain, dans les régions à forte demande.

D’après un communiqué, publié par le département du Transport, Zenzri a noté, à cette occasion, qu’il est impératif d’accélérer la mise en œuvre des mesures prises, dont la finalisation du programme approuvé au profit de la Transtu, relatif à la réparation et la ré-exploitation, en urgence, de 200 bus, moyennant un coût estimé à 15,6 millions de dinars (MD).

Elle a recommandé, en outre, de faire face à tous les dépassements pouvant perturber le service public et les projets que l’État tient à les mettre en œuvre. Ceci permettra, d’après elle, d’assurer la pérennité des entreprises publiques actives dans le secteur du transport et de mettre à la disposition des citoyens des prestations sécurisées et de qualité.