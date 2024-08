Le gouvernement rwandais a signé mercredi un protocole d’accord avec une entreprise américaine pour la construction de petits réacteurs nucléaires (SMR), a annoncé l’Autorité de l’énergie

atomique rwandaise (RAEB).

Plus petits et de construction plus simple que les centrales conventionnelles, les SMR sont des réacteurs fabriqués en série en usine puis transportés sur le lieu de leur exploitation.

Le but de ce protocole d’accord “est d’initier une coopération entre les deux parties pour faciliter l’introduction de SMR et de microréacteurs”, selon un communiqué de la RAEB.

En déplacement au Rwanda, le PDG de l’entreprise américaine “Nano Nuclear Energy”, James Walker, a déclaré que la construction d’un réacteur test interviendrait “dans les prochaines années”.

“Nous avons une excellente base sur laquelle nous appuyer. Nous voyons un chemin très facile vers un programme nucléaire civil très développé au Rwanda”, a-t-il assuré, cité dans le communiqué.

Le directeur de la RAEB, Fidele Ndahayo, s’est félicité du protocole d’accord, affirmant que “les technologies SMR sont actuellement en cours de développement et le Rwanda souhaite faire partie du processus de développement”.