La cuisine tunisienne se caractérise par l’utilisation d’épices qui donnent du goût aux aliments et leur confèrent un arôme agréable. Les épices, la cannelle et le curcuma sont les types d’épices les plus utilisés et ces épices contiennent plusieurs bienfaits nutritionnels, selon la micronutritionniste, Olfa Bakkari.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique presse, Bakkari a souligné que ces types d’épices assurent la prévention de l’athérosclérose, contribuent à la protection contre l’ostéoporose, augmentent la prévention du cancer, et protègent contre les douleurs articulaires.

Elle a conseillé que l’utilisation des épices, de la cannelle et du curcuma doit se faire en quantités raisonnables et la consommation des nouveaux produits ne doit pas dépasser une année de production afin de préserver leurs bienfaits nutritionnels, recommandant que ces épices soient ajoutées aux dernières étapes de la cuisson afin de fournir leurs bienfaits nutritionnels.