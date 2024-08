Le bureau exécutif élargi de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) a souligné, que l’Etat doit accorder au secteur agricole le soutien et l’appui qu’il mérite, dans le cadre d’un projet de développement alternatif, lequel stipule de mettre à la disposition des agriculteurs et des pêcheurs tous les moyens nécessaires pour booster la production et par conséquence garantir la souveraineté alimentaire du pays.

D’après un communiqué publié mercredi, les représentants de l’organisation agricole ont souligné, aussi, lors d’une réunion tenue lundi, qu’au des « responsabilités nationales qu’assument les agriculteurs et les pêcheurs en vue d’assurer la sécurité alimentaire », ces derniers le droit d’exiger le soutien de la part de l’Etat.

D’après l’UTAP, c’est grâce aux sacrifices des agriculteurs, que la Tunisie a pu « réaliser un excédent de la balance commerciale alimentaire et des recettes records d’exportations agricoles, durant le premier semestre 2024 ».

Ainsi, elle a appelé le ministère de l’Agriculture à traiter avec les agriculteurs et les pêcheurs, ainsi que leur organisation en tant que partenaires et non en tant qu’ « ennemis », d’autant plus que l’Union veille à servir l’intérêt national.

Dans le même contexte, elle a souligné que « la mise en place d’une agriculture nationale et souveraine, capable de créer de la richesse et de faire face aux défis, nécessite l’établissement d’une nouvelle relation participative entre la profession et l’administration.