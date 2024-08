L’état d’avancement des projets sportifs et de jeunesse programmés et proposés à l’exécution dans le gouvernorat de Zaghouan, a fait l’objet d’une séance de travail tenue, hier mardi, sous la supervision du ministre de la Jeunesse et des Sports Kamel Deguiche, en présence du gouverneur de Zaghouan, Mohamed Elleuch, et des cadres du ministère et des directions régionales compétentes.

Le gouverneur de Zaghouan, a déclaré, mercredi à l’Agence TAP, que cette séance de travail a été l’occasion de débattre des projets en cours de réalisation ainsi que des problèmes qui entravent leur parachèvement, dont notamment quatre grands projets ayant été soumis à l’examen du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Le premier projet consiste en le réaménagement du complexe sportif de Zaghouan, avec un coût estimé à environ 2,5 millions de dinars. Il sera réalisé en partenariat entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et la municipalité de Zaghouan.

Le deuxième projet concerne une piscine municipale couverte au complexe sportif de Zaghouan, sur un terrain de plus de 5 mille m2, a fait savoir le gouverneur, notant que le ministre a exprimé la disposition de son département à lancer le processus de réalisation dans les plus brefs délais.

Selon le gouverneur de la région, la troisième proposition du projet concerne la création d’un méga-complexe sportif et de jeunesse dans la localité de Jougar (délégation d’El Fahs), composé d’espaces couverts s’étalant sur une superficie de 15 mille m2, un foyer d’hébergement d’une capacité d’accueil de 150 lits, un restaurant, un terrain de football, deux autres mini-terrains, une salle de sports individuels, deux courts de tennis, un espace de camping et d’alpinisme et autres installations.

Le gouverneur a souligné que la quatrième proposition de projet est relative au réaménagement des installations sportives du complexe de santé à Djebel Oust, notant qu’il a été convenu de mettre en œuvre ledit projet dans le cadre d’un partenariat entre les ministères de la Santé, et de la Jeunesse et des Sports.