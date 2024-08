Ahmed Jaouadi, l’étoile tunisienne de la natation, a écrit une nouvelle page d’histoire en se qualifiant pour la finale du 1500 mètres nage libre aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Lors des qualifications disputées ce samedi, le jeune nageur tunisien a réalisé une performance exceptionnelle, terminant troisième au classement général et premier de sa série avec un temps de 14:44.20, un nouveau record personnel.

Dans une course intense et rythmée, Jaouadi a démontré une grande maîtrise de sa discipline, alternant entre les troisième et quatrième positions avant de prendre progressivement les commandes. Son jeune âge, 19 ans seulement, n’a pas été un obstacle pour rivaliser avec les meilleurs nageurs mondiaux.

Cette qualification est une immense fierté pour la Tunisie et pour tous les amateurs de natation. Jaouadi, qui avait déjà réalisé une performance remarquable en terminant quatrième du 800 mètres nage libre, a toutes les cartes en main pour décrocher une médaille olympique.

Lors de la finale, qui se tiendra dimanche, le Tunisien aura à cœur de confirmer son talent et de représenter dignement son pays. Il devra faire face à une concurrence redoutable, mais sa détermination et son mental d’acier sont des atouts indéniables.

En bref, Ahmed Jaouadi est devenu le premier Tunisien à se qualifier pour la finale du 1500 mètres nage libre aux Jeux Olympiques. Son parcours est une source d’inspiration pour toute une génération de jeunes nageurs tunisiens.