Un nouveau festival se prépare pour la nouvelle année 2025, à savoir le Festival de Carthage des Jeux Culturels et Electroniques, prévu dans sa première édition, le 25 janvier 2025 à la Cité de la Culture Chedly Klibi-Tunis.

Le festival se veut une aventure unique avec des compétitions, des workshops et des shows destinés à un public familial et initié notamment aux enfants- jeunes, invités à plonger dans l’innovation et la tradition dans un festival où l’histoire rencontre la haute technologie dans une célébration unique de la culture ludique.

.

Un appel à participation pour une compétition en création de jeux vidéos destiné aux enfants âgés entre entre 11 et 17 ans a été lancé en vue de leur offrir l’opportunité de prendre part aux compétitions et remporter le Grand Prix : un voyage pour représenter la Tunisie au prestigieux Festival des Jeux à Istres, (France) espace d’initiations à une multitude de jeux de société, dédié à la petite enfance, aux auteurs de jeux, aux prototypes de jeux de société, sous leurs nombreuses formes, offrant le temps d’un week-end, toutes sortes d’activités ludiques et d’animations variées.