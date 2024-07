31 juillet 2024 – L’Association internationale du transport aérien (IATA) a publié les données de juin 2024 pour le secteur des voyages aériens mondiaux. Voici les points saillants :

La demande totale de voyages (mesurée en revenus-passagers-kilomètres) a augmenté de 9,1 % par rapport à juin 2023, tandis que la capacité totale (mesurée en sièges disponibles par kilomètre) a augmenté de 8,5 % en glissement annuel. Le coefficient de remplissage en juin s’est établi à 85,0 %, en hausse de 0,5 point de pourcentage par rapport à la même période l’an dernier. La demande mondiale de voyages a augmenté de 12,3 % par rapport à juin 2023, tandis que la capacité a augmenté de 12,7 % en glissement annuel.

Le coefficient de remplissage s’est amélioré à 85,0 %, en baisse de 0,3 point de pourcentage par rapport à juin 2023. La demande domestique de voyages a augmenté de 4,3 % par rapport à juin 2023, et la capacité a augmenté de 2,1 % en glissement annuel, avec un coefficient de remplissage de 85,0 %, en hausse de 1,7 point de pourcentage par rapport à juin 2023.

Willie Walsh, directeur général de l’IATA, a déclaré : « Toutes les régions ont enregistré une croissance de la demande avec le début de la saison estivale de voyage dans l’hémisphère nord en juin. Avec une capacité globale de demande en ralentissement, nous avons vu un coefficient de remplissage de 85 % pour les opérations domestiques et internationales. Opérer avec de tels coefficients de remplissage élevés est à la fois bénéfique et difficile. Il est donc crucial que toutes les parties prenantes travaillent efficacement pour minimiser les retards et garantir que les passagers arrivent à destination à temps. »

Walsh a ajouté : « Avec les Jeux Olympiques de Paris, nous sommes fiers du rôle continu que joue l’industrie aéronautique en soutenant cet événement en transportant de nombreux athlètes, fans et officiels, rappelant ainsi la capacité de l’aviation à transformer notre monde en une communauté mondiale. Nous souhaitons à la France beaucoup de succès dans l’accueil des Jeux et encourageons tous les athlètes à donner le meilleur d’eux-mêmes dans les semaines à venir. »

Détails des marchés de voyages aériens mondiaux par région

Toutes les régions ont enregistré une forte croissance des marchés de passagers internationaux en juin 2024 par rapport à juin 2023.