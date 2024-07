JO de Paris 2024 : La Tunisie, premier pays arabe avec une médaille d’argent

Au terme de la 4e journée des jeunes olympiques de Paris 2024, la Tunisie occupe le 28e rang du tableau des médailles avec une seule breloque d’argent décrochée à l’épreuve d’escrime par Fares Ferjani.

La Tunisie est, également, le premier pays arabe et le second à l’échelle du continent après l’Afrique du Sud (12e avec une or et deux bronze).

Or Argent Bronze Total

Japon 7 2 4 13

Chine 6 6 2 14

Australie 6 4 1 11

France 5 9 4 18

Corée du Sud 5 3 3 11

Etats-Unis 4 11 11 26

Grande-Bretagne 4 5 3 12

Italie 3 4 4 11

Canada 2 2 2 6

Hong Kong 2 0 1 3

Allemagne 2 0 0 2

Afrique du Sud 1 0 2 3

Kazakhstan 1 0 2 3

Belgique 1 0 1 2

Irlande 1 0 1 2

Azerbaïdjan 1 0 0 1

Nouvelle-Zélande 1 0 0 1

Ouzbékistan 1 0 0 1

Roumanie 1 0 0 1

Serbie 1 0 0 1

Slovénie 1 0 0 1

Brésil 0 1 3 4

Suède 0 1 2 3

Kosovo 0 1 1 2

Mexique 0 1 1 2

Pologne 0 1 1 2

Turquie 0 1 1 2

Corée du Nord 0 1 0 1

Fidji 0 1 0 1

Géorgie 0 1 0 1

Mongolie 0 1 0 1

Tunisie 0 1 0 1

Inde 0 0 2 2

Moldavie 0 0 2 2

Croatie 0 0 1 1

Egypte 0 0 1 1

Espagne 0 0 1 1

Guatemala 0 0 1 1

Hongrie 0 0 1 1

Slovaquie 0 0 1 1

Suisse 0 0 1 1

Tadjikistan 0 0 1 1

Ukraine 0 0 1 1