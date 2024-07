Palais Ennejma Ezzahra : Une expérience immersive et numérique pour découvrir le patrimoine musical tunisien

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement d’une expérience immersive au musée des instruments de Musique du Palais Ennejma Ezzahra, une collaboration, mise en oeuvre entre le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) et le Centre international de Tunis pour l’Economie Culturelle Numérique (TICDCE), a consisté en le lancement au mois de juillet des opérations de scan 3D d’une sélection d’instruments de musique.

Il s’agit, selon le TICDCE, d’une première étape vers le développement d’une visite immersive innovante utilisant les réalités mixte et augmentée, réalisée par une jeune startup tunisienne. Cette visite sera installée à l’intérieur du palais et diffusée au niveau national via le programme “MADAD” du TICDCE.

L’objectif de ce partenariat est de connecter la jeunesse tunisienne à son patrimoine musical à travers du contenu numérique retraçant une partie de l’histoire de la musique tunisienne via les événements, les personnalités, et les instruments au Musée des instruments de Musique (MIM) au Palais Ennejma Ezzahra.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet de Conservation des Instruments de Musique au Palais Ennejma Ezzahra (2022-2025), financé par le CMAM, le Fonds des Ambassadeurs pour la Préservation du Patrimoine Culturel (AFCP) et l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Tunisie.

Le projet de conservation des instruments de musique au Palais Ennejma Ezzahra devrait être fin prêt en juin 2025.

Ce projet qui devrait être fin prêt en juin 2025 permettra au CMAM d’assurer la conservation à long terme et la mise en valeur de sa collection unique de plus de 320 instruments de musique dont les origines diverses témoignent de la richesse du patrimoine musical.

L’objectif principal du projet consiste à mener une action globale qui comprend l’assainissement et la restauration des instruments, la mise en place d’un système de gestion de la collection du MIM selon les standards internationaux et la réhabilitation et la mise à niveau de ses réserves.

Le projet a également l’ambition d’impliquer la jeunesse tunisienne dans la préservation et la mise en valeur de son riche patrimoine musical et ce à travers la formation d’une nouvelle génération de conservateurs d’instruments de musique et la mobilisation de la jeunesse pour développer des contenus culturels, notamment numériques, mettant en valeur le patrimoine musical tunisien. Il s’agit d’encourager les jeunes actifs dans le secteur culturel ( artistes, industries culturelles et créatives, etc.) à créer et à diffuser de nouveaux contenus numériques.

Créé en 1992 dans le sillage du lancement du Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM), le musée des instruments de musique (MIM) abrite des collections qui regroupent 320 pièces qui, en plus de la collection personnelle du baron Rodolphe d’Erlanger, sont le fruit d’opérations d’acquisitions et de dons effectués par des institutions locales et étrangères et des personnes physiques.

Le MIM détient des instruments provenant du Maghreb, du proche Orient et d’Asie et la collection la plus complète, réunie à ce jour, des instruments de musique en usage en Tunisie. La collection tunisienne renferme des spécimens appartenant à différents genres musicaux et ayant une grande valeur organologique, esthétique et historique.