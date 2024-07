Tunisie-Algérie : Coopération accrue pour la lutte contre le terrorisme et la migration irrégulière

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar, a reçu, lundi, au siège du département, le président de l’Assemblée populaire nationale de la République algérienne, Ibrahim Boughali, qui effectue une visite de travail en Tunisie du 26 au 29 juillet.

Le ministre a, à cette occasion, mis en avant les relations de fraternité historiques unissant la Tunisie et l’Algérie et la volonté commune des dirigeants des deux pays de hisser la coopération au niveau d’un partenariat stratégique global et fructueux, indique un communiqué de presse publié, lundi, par le ministère.

L’entretien a été l’occasion de passer en revue les progrès de la coopération bilatérale, l’accent ayant été mis sur l’importance de renforcer la coordination conjointe pour lutter contre le terrorisme et la migration irrégulière.

L’accent a été aussi mis sur la nécessité de développer des visions communes et pratiques pour le développement des zones frontalières entre les deux pays.

Les deux parties ont, également, examiné les moyens de renforcer les différents aspects de la coopération économique, soulignant la nécessité de surmonter les difficultés entravant les flux commerciaux entre les deux pays.

Ils ont insisté sur l’importance d’œuvrer à la promotion des investissements conjoints et de la coopération dans les secteurs de l’énergie et des énergies renouvelables, selon une approche réaliste qui profite aux deux pays.

Les deux parties ont également salué la convergence des points de vue des deux pays sur diverses questions régionales et internationales d’intérêt commun, réitérant le soutien ferme et de principe de la Tunisie et de l’Algérie à la juste cause palestinienne.