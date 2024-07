Le président de l’Assemblée populaire nationale algérienne, Ibrahim Boughali a exprimé la disposition de l’Algérie à soutenir la Tunisie dans divers domaines d’intérêt commun, notamment économique et sécuritaire.

Au cours de sa rencontre, samedi, avec la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub, Boughali a souligné la volonté de son pays de renforcer la coopération dans les secteurs liés à l’Industrie, selon un communiqué du département de l’Industrie.

Les deux parties ont mis en exergue la coopération bilatérale entre la Tunisie et l’Algérie à tous les niveaux, notamment dans les domaines de l’énergie, des énergies renouvelables et des échanges électriques, en vue de sécuriser l’approvisionnement en électricité dans les zones frontalières. La réunion a permis également de discuter des perspectives de coopération bilatérale dans le secteur minier.

De son côté la ministre de l’Industrie a passé en revue les grandes lignes de la stratégie nationale de l’industrie et de l’énergie et a proposé d’organiser des visites de terrain pour la délégation algérienne afin de prendre connaissance de l’expérience tunisienne dans les secteurs industriels porteurs tels que les composants automobiles et aéronautiques, le textile technique, les industries alimentaires et pharmaceutiques.

Le président du parlement algérien effectue du 26 au 29 juillet, une visite officielle en Tunisie, à la tête d’une délégation de députés, à l’invitation de son homologue Brahim Bouderbala.