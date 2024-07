Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a souligné la nécessité de mettre en place une stratégie claire pour “rassembler” les compétences tunisiennes établies à l’étranger et établir des liens entre elles en vue de constituer “une force motrice pour le développement économique” et assurer le rayonnement de la Tunisie à travers le monde.

S’exprimant à l’ouverture du “Tunisian Global Forum”, organisé organisé par “l’Alliance mondiale des compétences tunisiennes” et l’Association des Tunisiens diplômés des Grandes écoles (ATUGE) dans le cadre de l’événement “Mois des Tunisiens à l’étranger” qui a débuté le 15 juillet, Nabil Ammar a affirmé que son département travaille avec les différentes parties concernées pour mettre en contact et développer les liens entre les compétences tunisiennes à l’étranger et en Tunisie.

Il a, à cette occasion, présenté la nouvelle vision du ministère pour une interaction et un engagement continus avec les membres de la diaspora à travers ses divers secteurs d’expertise, dans le but de mieux comprendre leurs aspirations, d’écouter leurs propositions et d’y répondre activement.

Il a rappelé que le ministère des Affaires étrangères organise les 6 et 7 août prochain le Forum national des compétences tunisiennes à l’étranger avec la participation d’environ 260 compétences tunisiennes hautement qualifiées et influentes résidant à l’étrange, en vue d’élaborer un plan d’action dans le cadre d’une approche inclusive.

Ce Forum, a-t-il dit, vise, essentiellement, à créer un espace de réseautage entre les compétences tunisiennes à l’étranger et à renforcer leur contribution aux efforts de développement en Tunisie.

De son côté, le président de l’Association des Tunisiens diplômés des Grandes écoles, Amine Aloulou, a appelé tous les acteurs économiques et politiques à surmonter les difficultés et à lever les divers obstacles administratifs et législatifs qui entravent le travail des différentes compétences tunisiennes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Pour lui, le secret de la réussite de la Tunisie aujourd’hui réside dans l’établissement de relations solides entre les différentes compétences à l’intérieur et à l’extérieur.

Et d’ajouter que l’association cherche à rassembler les diverses compétences à l’étranger avec pour but ultime de promouvoir le développement économique en Tunisie.

Il a souligné que l’objectif de cet événement est de mobiliser les talents, les systèmes d’innovation, et d’encourager les échanges et les liens entre les parties influentes en vue du développement du pays.

Le président de l’ATUGE a, par ailleurs, souligné que l’objectif des forums et ateliers qui se tiendront tout au long de cette manifestation est de développer des idées et d’élaborer des recommandations qui seront mis à la disposition de toutes les parties concernées par la question des compétences tunisiennes à l’étranger.

Il est à noter que le “Tunisian Global Forum” a réuni plus de 1500 participants, plus de 100 entreprises, start-ups et grands groupes, ainsi que des institutions nationales et internationales.

Rappelons que ce forum a été organisé en partenariat notamment avec la Caisse des dépôts et consignations, la Banque mondiale, le projet Start-up et PME innovantes Tunisia, l’Agence allemande de coopération internationale et l’Office français de l’immigration et de l’intégration.