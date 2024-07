Le représentant permanent de la Tunisie auprès de l’Organisation des Nations Unies, Tarek El Adab, a appelé le Conseil de sécurité à mettre fin immédiatement aux crimes de guerre et au génocide perpétrés dans la bande de Gaza, et à demander des comptes à l’occupant sioniste pour tous les massacres commis à l’encontre du peuple palestinien.

Dans une allocution prononcée devant le conseil de sécurité lors d’une séance consacrée à l’examen de la situation au Moyen-Orient, y compris la cause palestinienne, tenue les 17 et 19 juillet courant, El Adab a également demandé de mettre fin à l’occupation sioniste, laquelle demeure la cause principale des différents crimes et violations perpétrés contre des civils innocents.

Le représentant permanent de la Tunisie a souligné que malgré les réunions successives du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU et de la Cour internationale de Justice (CIJ), et malgré les résolutions adoptées ainsi que les efforts et initiatives fournis, les agressions contre la bande de Gaza et le reste des territoires palestiniens occupés se poursuivent en violation au droit international et toutes les conventions internationales et humanitaires.

L’ambassadeur tunisien a, également, exprimé son inquiétude face à la machine de guerre sioniste qui continue à cibler les enfants, les femmes, les malades, les équipes médicales, les secouristes, les journalistes ainsi que les employés des agences onusiennes, outre les infrastructures de base dont les hôpitaux, les écoles, les lieux de culte, évoquant le blocage de l’aide humanitaire, les déplacements forcés et autres crimes commis au vu et au su de tout le monde et dans un silence international presque total.

Il a ajouté que les forces sionistes, défient la volonté internationale depuis plus de sept décennies durant lesquelles le système onusien a été incapable de jouer son rôle. Il a considéré que le soutien qui leur est apporté aussi bien sein qu’en dehors du Conseil de sécurité et leur approvisionnement en armes leur a permis de se considérer au-dessus de la loi et de la reddition de comptes.

El Adab a notamment a réitéré le soutien constant et indéfectible de la Tunisie au droit légitime du peuple palestinien de recouvrer ses droits inaliénables, notamment son droit à l’autodétermination et à l’établissement de son État indépendant et souverain sur toute la Palestine, avec Al Qods pour capitale.