La sélection tunisienne de tennis de table a remporté quatre nouvelles médailles (3 or et 1 argent) dans les compétitions du double des championnats d’Afrique de la jeunesse qui se déroulent actuellement dans la capitale du Botswana, Gaborone, portant la part tunisienne à 7 breloques (4 or et 3 argent).

Les médailles d’or ont été remportées dans la compétition du double garçons U19 par la paire Wassim Essid-Mohamed Amine Khalkoufi qui a battu les Egyptiens Omar Ihab et Yassine Sarafi 3-1, le duo Amir Essid-Youssef Aidi qui battu chez les U15 les Ougandais Samuel Nkunda et Joseph Sebatindira 3-0 et la paire mixte Elaa Saidi-Youssef Aidi (U15) qui a disposé des Egyptiens Samah Asir et Khadija Hakim 3-2.

La médaille d’argent a été l’œuvre du duo féminin des moins de 15 ans composé d’Elaa Saidi et Mariem Brahimi, qui s’est incliné face au duo malgache composé des sœurs Ranto et Rina Rakotondrazaka 2 à 3.

Mercredi, l’équipe des moins de 19 ans, composée du quatuor Wassim Essid, Fares Essid, Youssef Aidi et Mohamed Amin Khalloufi, avait également remporté la médaille d’or par équipe en battant l’Égypte 3-1, s’assurant ainsi la qualification pour les Championnats du monde de la jeunesse qui se tiendront à Helsingborg, en Suède, en novembre 2024.

En revanche, les équipes des moins de 15 ans et des moins de 15 ans s’étaient contentées de l’argent après avoir été battues en finale par l’Égypte.