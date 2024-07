Huit pièces de théâtre destinées à un jeune public et adulte sont au programme de la deuxième édition du Festival de théâtre contemporain El Piccolo qui se tiendra du 24 au 26 juillet 2024 à Bizerte.

Organisé par l’espace culturel El Piccolo Teatro Di Bizerte, cette deuxième édition a programmé pour le 24 juillet trois récits : “Les aventures de Loulou et Cendrillon” (spectacle pour enfants), le monodrame «Le triangle » (jeune public et adultes) et ” Échec et Mat” (adultes).

Pour la journée du 25 juillet, deux pièces sont au rendez-vous au Majestic : ” Alice et ses amies” (spectacle pour enfants) et “Caligula 2” de Fadhel Jaziri (adultes). La dernière journée du 26 sera réservée à un atelier de comédie musicale avec l’Alliance française de Bizerte et la présentation de deux pièces “Acteur Témoin 2.0″ (jeune public et adultes) et ” Et Si…” (adultes).

Le Piccolo Teatro di Bizerta, fondé le 22 août 2020 à Bizerte par l’acteur, formateur et metteur en scène Mohamed Baraketi, issu de l’école de l’acteur du Théâtre National de Tunis (TNT), est un lieu dédié à l’expression artistique et à la création. Cet espace culturel a été créé dans le but de promouvoir et de soutenir les artistes locaux, offrant ainsi une plateforme pour la créativité et l’innovation dans la région de Bizerte. Depuis son ouverture, le Piccolo Teatro di Bizerta est devenu un point de rencontre incontournable pour les amateurs d’art et de culture, contribuant ainsi à enrichir la scène culturelle de la ville et à renforcer les liens communautaires à travers l’appréciation de l’art.

La première édition du festival El Piccolo a été une occasion pour présenter 11 projets théâtraux, impliquant 70 élèves de tous âges, autour d’une variété de projets ayant permis d’explorer une large gamme de thèmes et de styles, offrant une expérience diversifiée au public.