Un circuit autour du condiment national tunisien “la harissa“, pour faire découvrir aux touristes le savoir et le savoir-faire autour de cette spécialité tunisienne, vient d’être lancé par le projet “Harissa Diari”.

Mis en œuvre par l’association Green compass, le projet “Harissa Diari” vise à valoriser le savoir-faire lié à “la Harissa”, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, et à créer une dynamique au niveau des points d’arrêts sélectionnées pour diversifier l’offre touristique au Cap Bon, selon l’Agence de coopération internationale en Tunisie ( GIZ).

Pour célébrer cet accomplissement, les partenaires et les agences de voyages se sont réunis pour une visite test du circuit “Harissa Diari”, ou ils ont exploré quatre arrêts clés du circuit pour découvrir ensemble les richesses culturelles et culinaires du Cap bon.

Dans le cadre de ce projet, un terrain témoin avec des plants de piments a été implanté à Takelsa dans le gouvernorat de Nabeul et servira comme terrain pédagogique pour les agricultrices impliquées dans ce projet.

De même, un accompagnement des agricultrices a été proposé, englobant les différentes étapes de production jusqu’à la collecte des piments et le broyage pour traitement de l’harissa. Une formation en agriculture biologique a aussi été dispensée au profit des agricultrices concernées.

Une salle faisant office d’atelier de transformation de l’harissa a été mise en place au siège de la Cellule territoriale de vulgarisation de Takelsa pour permettre aux artisanes de montrer aux visiteurs le savoir-faire et les pratiques culinaires et sociales de l’Harissa.

Cet assaisonnement à base de purée de piments rouges, fait partie intégrante des provisions domestiques et des traditions culinaires et alimentaires quotidiennes de la société tunisienne. Elle est le plus souvent préparée par les femmes dans un cadre familial ou vicinal convivial et festif. Ce condiment national a été inscrit, jeudi 1er décembre 2022, par l’Unesco au patrimoine immatériel de l’humanité.

L’initiative a été soutenu par le projet « Promotion du Tourisme Durable », mis en œuvre par le ministère du Tourisme et de l’artisanat , en coopération avec l’agence de coopération internationale en Tunisie ( GIZ).

Ce projet est financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et par l’Union européenne en Tunisie dans le cadre de son programme « Tounes Wijhetouna.

Créée en 1983, l’association Green Compass, est spécialisée dans la défense et la conservation des richesses nationales et de la biodiversité marine et terrestre.