Intégrée au Rapport Global sur les Écosystèmes de Startups 2024 (#GSER2024), la Tunisie se distingue par une performance remarquable. Entre 2021 et 2023, la valeur de son écosystème a bondi de 205%, positionnant le pays comme un acteur clé dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Cette croissance s’explique par plusieurs facteurs :

Un vivier de talents à des prix compétitifs (#3 MENA Ecosystem in Affordable Talent)

Un dynamisme dans le financement des startups (Top 10 MENA Ecosystem in Funding)

Un fort potentiel en matière de recherche et d’innovation (Top 20 MENA Ecosystem in Knowledge)

La présence de secteurs porteurs tels que l’IA, les Big Data, les Sciences de la Vie et l’Économie Bleue

Des initiatives gouvernementales comme le programme Women Call, le Startup Act 2.0 et la nouvelle plateforme d’enregistrement pour les auto-entrepreneurs

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et Smart Capital jouent un rôle crucial dans ce développement, en proposant des financements (Fonds de Fonds ANAVA et fonds InnovaTECH) et un soutien à l’échelle de l’écosystème (renforcement de l’entrepreneuriat, gestion de projet, etc.).

Cette performance remarquable positionne la Tunisie comme une destination de choix pour les startups, leur offrant un environnement propice à la croissance et à l’innovation.

(Source :CDC)