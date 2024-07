Une mission d’orientation et de rencontres « Door To Door » dédiées à la filière des ingrédients Naturels sera organisée, au profit des entreprises tunisiennes, du 24 au 26 Septembre, prochain, à Rotterdam, aux Pays-Bas.

Organisée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), avec l’appui du programme suisse de promotion des importations (SIPPO) , cette mission cible les filières des plantes médicinales et aromatiques, des huiles végétales et essentielles, des extraits botaniques et des extraits d’algues.

Les eaux florales, les fruits et légumes séchés et dérivés de fruits et légumes sont également ciblées.

Cette mission a pour objectif de cartographier le marché néerlandais, en identifiant les acheteurs potentiels, ainsi que les associations et les organisations professionnelles intéressées par les ingrédients naturels tunisiens.

Elle vise, aussi, à établir un programme stratégique afin de guider les entreprises tunisiennes pour pouvoir accéder au marché néerlandais et à accroître la visibilité des entreprises tunisiennes.

Il s’agit de renforcer la position des entreprises tunisiennes sur le marché néerlandais grâce à des rencontres Door To Door avec les acteurs clés de la chaîne d’approvisionnement.

Les Pays-Bas, en tant que hub logistique européen, offrent un accès facilité à d’autres marchés européens. Cette mission offrira aussi aux entreprises tunisiennes la possibilité de créer des opportunités de partenariat avec des acheteurs potentiels, des distributeurs et des associations industrielles aux Pays-Bas, a fait savoir le CEPEX.