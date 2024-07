Le projet d’assainissement du port de Bizerte-Menzel Bourguiba a été au centre d’une séance de travail tenue, cette semaine, au siège du gouvernorat.

Le représentant de la direction technique à l’Office de la marine marchande et des ports a rappelé que les travaux de ce projet, dont le coût s’élève à 50 millions de dinars, visent notamment à renforcer la sûreté maritime et portuaire et à étendre la superficie du port sur 12 ha du côté de Menzel Bourguiba, outre la levée de 1,1 million de m3 de détritus.

Une séance de travail se tiendra prochainement pour exposer en détail les différentes composantes du projet, en présence des représentants des parties concernées, a indiqué à l’Agence TAP, la secrétaire générale du gouvernorat de Bizerte Lobna Abid.