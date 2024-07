L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a adopté, lors d’une séance plénière tenue mardi au Bardo, deux projets de lois organiques portant approbation du statut du Fonds Africa50.

Il s’agit d’un projet de loi organique relatif à l’adoption du statut du “Fonds Africa50-Développement de projets” et d’un projet de loi organique relatif à l’adoption du statut du “Fonds Africa50-Financement de projets”.

Lors de cette séance plénière, la ministre de l’Economie et de la Planification, Feriel Ouerghi a déclaré que la Tunisie bénéficiera de financements dans le cadre de ce fonds créé dans l’objectif d’aider certains pays ayant des difficultés financières.

Africa50 est une plateforme d’investissement créée en 2014 par des gouvernements africains et la Banque africaine de développement, pour combler le déficit de financement des infrastructures en Afrique. Elle a pour mission de mobiliser des financements des secteurs public et privé, de faciliter le développement de projets et d’investir dans les infrastructures sur le continent.

Elle privilégie les projets de moyenne et grande envergures, ayant un fort impact sur le développement de l’Afrique, tout un proposant un rendement attractif aux investisseurs.

Regroupant le développement et le financement de projets dans une même institution, Africa50 accompagne, selon le site dédié à cette plateforme, toutes les étapes du cycle d’un projet, au moyen de trois véhicules d’investissement.

D’après la ministre, l’adhésion de la Tunisie à ce fonds a été reportée afin de pouvoir finaliser l’élaboration du projet de loi.

Et de souligner que notre pays reste ouvert sur les pays européens en matière d’opportunités de financement, mais entend explorer d’autres sources de financement ailleurs, notamment, en Afrique.