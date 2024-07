Les questions inhérentes à la réalité des installations sportives à Sfax, en particulier le projet de la cité sportive et celui de l’extension du stade Taieb Mehiri ont été lundi au centre d’une séance de travail présidée par le ministre de la jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, au siège du ministère.

Selon un communiqué rendu public sur la page officielle du ministère, la séance a planché sur l’examen du projet de la cité sportive de Sfax, notamment les questions d’ordre technique, foncier et financier, appelant à hâter la réalisation de ce projet sportif national.

Il a, dans ce sens, été convenu de procéder en priorité à la construction d’un stade et de renvoyer le dossier du projet à l’Instance générale de partenariat public-privé (IGPPP) pour en évaluer l’efficience, conformément aux recommandations de la Commission supérieure pour l’accélération de la réalisation des projets publics apurés des services compétents de la Présidence du gouvernement.

En ce qui concerne le projet de modernisation et d’extension du stade Taieb Mhiri à Sfax, un programme a été arrêté aux plans technique et financier et le dossier a été renvoyé à la municipalité de Sfax qui se chargera des démarches relatives à la réalisation du projet.

Quant à la réhabilitation du stade Taieb Mehiri de Sfax conformément aux normes de la CAF, le dossier sera transmis à la présidence du gouvernement pour trancher et donner ses directives à ce sujet.

La séance, note-t-ton, s’est déroulée en présence du délégué chargé de la gestion des affaires du gouvernorat de Sfax, Mohamed Naffeti Gueddouda, du directeur général des sports, Moncef Cherif et du commissaire régional à la jeunesse et au sport, Ammar Nasri.