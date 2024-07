Portant haut la Palestine dans l’écrin du Théâtre de plein air de Hammamet, la soirée musicale du 14 juillet 2024 a été donnée par une voix féminine hors pair. Elle n’a que 28 ans mais elle est considérée comme l’une des voix arabes les plus accomplies: Nai Barghouti, une voix du tarab par excellence, de la chanson engagée, mais aussi une musicienne-compositrice-flûtiste, est venue chanter une patrie qui se défend malgré les bombes et un peuple meurtri mais qui continue de résister: “From the river to the sea, Palestine will be free”, tel est le slogan, emblème de la Palestine et de sa libération, indéfiniment arborée par l’artiste qui a raconté la souffrance de sa patrie, en musique et en chant teinté de recueillement.



Sur la scène du théâtre de plein air de Hammamet, elle a interprété pour et avec son public des chansons connues de Fayrouz, des frères Rahbani, des textes de Mahmoud Darwich, du répertoire du grand Cheikh Imam, et aussi de la diva Oum Kalthoum, en chantant la douleur, mais aussi l’espoir et l’amour comme dans “Zahrat El Madaaene”.

Chanteuse à la voix distinguée, elle a éblouie en jouant au flute des morceaux tels que “Yama Mwil El Hawa”, dans une soirée mémorable dans les annales du Festival.

Dans son spectacle à guichets fermés, l’artiste palestinienne était accompagnée de quatre musiciens: Tony Roe au piano, Diego Alva à la guitare basse, Khalil Khoury au qanun, Ruven Ruppik aux percussions et Jelle Pijnenborg aux commandes du son.

Nay Barghouti clôturera sa tournée estivale en Tunisie avec un retour sur la même scène mythique de l’amphithéâtre de Hammamet le 3 août prochain pour être l’une des grandes voix dans le spectacle musical de clôture de la 58ème édition du Festival international de Hammamet “Imagine” de Karim Thlibi, et ce, aux côtés d’un florilège d’artistes : Zied Zouari, Haythem Hadhiri, Mohamed Ali Chebil, Hssin Ben Miloud, Hedi Fahem, Saber Radouani, Sirine Harabi, Hamdi Al Jamoussi et Nasreddine Chebli, sans oublier, l’Orchestre Symphonique Tunisien et les Voix de l’Opéra.de Tunis.